Рухани и Путин обсудили Карабах и коронавирус

"По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани... Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении.

В ходе разговора Рухани выразил президенту России поддержку достигнутым договоренностям о перемирии в Карабахе и о запуске переговоров ради скорейшего урегулирования.

"Президентом Ирана выражена поддержка достигнутым по итогам трехсторонних консультаций министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях, а также о запуске субстантивных переговоров ради скорейшего достижения мирного урегулирования", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили проблематику борьбы с распространением COVID-19, перспективы взаимодействия по российской вакцине "Спутник V".

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Уделено внимание проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в частности, перспективам взаимодействия по российской вакцине "Спутник V", - говорится в сообщении.