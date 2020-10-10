ЮНЕСКО: Шаджариан был вечным наследием иранской традиционной музыки

В своем послании в Twitter Азуле указала на медаль Моцарта ЮНЕСКО и Золотую медаль Пикассо, которые были вручены Шаджариану в знак признательности за его уникальное творчество и непоколебимую приверженность.

Легендарный всемирно известный певец иранской классической музыки Мохаммад Реза Шаджариан скончался 8 октября после долгой болезни в тегеранской больнице «Джам».

Мохаммед Реза Шаджариан родился в 1940 году в Мешхеде (Иран). Он широко известен в Иране и во всём мире как выдающийся исполнитель персидской классической музыки (дастгах). Вокалист необычайного таланта и утончённости, воплощающий в себе как музыкальные, так и моральные качества традиционного мастера, или остада, Мохаммед Реза Шаджариан служит примером миссии Премии Ага Хана в области музыки, стремясь обеспечить историческую преемственность музыкального наследия и способствуя его возрождению.