10 окт. 2020 г., 13:55
Journalist ID: 2177
News Code: 84070898
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Швейцарский финансовый механизм продолжает работу несмотря на санкции США против иранских банков

Швейцарский финансовый механизм продолжает работу несмотря на санкции США против иранских банков

Тегеран, 10 октября. ИРНА — Председатель совместной торговой палаты Ирана и Швейцарии Шариф Незам Мафи заявил в субботу, что новые санкции США против 18 иранских банков не оказать влияния на работу швейцарского механизма оплаты гуманитарных товаров для Ирана.

9 октября стало известно, что в американский санкционный список дополнительно включены 18 кредитных организаций Ирана. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов фигурантов списка на территории Соединённых Штатов и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с ними.

Согласно достигнутым соглашениям об использовании этого гуманитарного механизма старые и новые санкции не повлияют на него, и торговцы не столкнутся с какими-либо проблемами при оплате товаров гуманитарного назначения.

По его словам, за последние месяцы в Иран поставлены три партии лекарств в рамках швейцарского механизма оплаты гуманитарных товаров для Ирана.

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