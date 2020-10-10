Швейцарский финансовый механизм продолжает работу несмотря на санкции США против иранских банков

9 октября стало известно, что в американский санкционный список дополнительно включены 18 кредитных организаций Ирана. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов фигурантов списка на территории Соединённых Штатов и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с ними.

Согласно достигнутым соглашениям об использовании этого гуманитарного механизма старые и новые санкции не повлияют на него, и торговцы не столкнутся с какими-либо проблемами при оплате товаров гуманитарного назначения.

По его словам, за последние месяцы в Иран поставлены три партии лекарств в рамках швейцарского механизма оплаты гуманитарных товаров для Ирана.