Иран приветствует соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе

"Мы призываем наших соседей, Азербайджанской Республики и Армении, к диалогу, основанному на уважении международного права и территориальной целостности", написал иранский министр иностранных дел.

Зариф также высоко оценил конструктивные усилия России для установления режима прекращения огня в Карабахе.

В зоне карабахского конфликта в полдень по московскому времени вступило в силу соглашение о прекращении огня, принятое в ночь на субботу по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России.

В заявлении, зачитанном по итогам трехсторонних консультаций главой МИД РФ Сергеем Лавровым, говорится, что стороны согласились об объявлении прекращения огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного красного креста.

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