10 окт. 2020 г., 13:03
Journalist ID: 2390
News Code: 84070785
0 Persons

Tags

Иран приветствует соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Иран приветствует соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Тегеран, 10 октября, ИРНА – Иран приветствует прекращение боевых действий между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе как шаг к миру, об этом написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter в субботу.

"Мы призываем наших соседей, Азербайджанской Республики и Армении, к диалогу, основанному на уважении международного права и территориальной целостности", написал иранский министр иностранных дел.
Зариф также высоко оценил конструктивные усилия России для установления режима прекращения огня в Карабахе.
В зоне карабахского конфликта в полдень по московскому времени вступило в силу соглашение о прекращении огня, принятое в ночь на субботу по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России.
В заявлении, зачитанном по итогам трехсторонних консультаций главой МИД РФ Сергеем Лавровым, говорится, что стороны согласились об объявлении прекращения огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного красного креста.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
8 + 9 =