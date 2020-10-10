Постпред ИРИ назвал новые санкции США против 18 банков угрозой против мирных людей

"Преступные действия режима США в адрес мирных людей путем экономического терроризма не заканчиваются", написал Гарибабади в своем Instagram. "США включили 18 иранских банков в санкционный список. С другой стороны утверждают, что санкции не воздействуют на импорт лекарства и продуктов питания, но они блокировали все финансовые каналы для покупки таких предметов", отметил он.

"США, которые говорят о так называемых прав человека, такими санкциями прямо нацелены на жизнь мирных людей, и их право на жизнь", отметил он, добавив, что Европа несут огромную ответственность в связи с деструктивными действиями США, как в плане противодействия нарушениям прав человека Соединенным Штатом, таки и в плане выполнения своих обязательств перед СВПД.

Указав на утверждения американских властей по продолжению максимального давления на Иран до начала переговоров, Гараб-Абади отметил, что такая стратегия в Иране не приведет к результату.

"Несмотря на то, что такие санкции больше всего носят политический и пропагандистский характер, но односторонние и незаконные санкции в любом этапе считаются преступлениями против человечества", подчеркнул он.

Министерство финансов США ввело санкции против 18 иранских банков. Об этом сообщило 8 октября управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Следите за нами в Twitter @irnarussian