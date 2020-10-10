10 окт. 2020 г., 10:27
Journalist ID: 2390
News Code: 84070469
0 Persons

Tags

Постпред ИРИ назвал новые санкции США против 18 банков угрозой против мирных людей

Постпред ИРИ назвал новые санкции США против 18 банков угрозой против мирных людей

Тегеран, 10 октября, ИРНА – Постпред ИРИ при международных организациях в Вене Казем Гарибабади назвал акт США по введению санкций в отношении 18 иранских банков угрозой против мирных людей.

"Преступные действия режима США в адрес мирных людей путем экономического терроризма не заканчиваются", написал Гарибабади в своем Instagram. "США включили 18 иранских банков в санкционный список. С другой стороны утверждают, что санкции не воздействуют на импорт лекарства и продуктов питания, но они блокировали все финансовые каналы для покупки таких предметов", отметил он.
"США, которые говорят о так называемых прав человека, такими санкциями прямо нацелены на жизнь мирных людей, и их право на жизнь", отметил он, добавив, что Европа несут огромную ответственность в связи с деструктивными действиями США, как в плане противодействия нарушениям прав человека Соединенным Штатом, таки и в плане выполнения своих обязательств перед СВПД.
Указав на утверждения американских властей по продолжению максимального давления на Иран до начала переговоров, Гараб-Абади отметил, что такая стратегия в Иране не приведет к результату.
"Несмотря на то, что такие санкции больше всего носят политический и пропагандистский характер, но односторонние и незаконные санкции в любом этапе считаются преступлениями против человечества", подчеркнул он.
Министерство финансов США ввело санкции против 18 иранских банков. Об этом сообщило 8 октября управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).
Следите за нами в Twitter @irnarussian

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
5 + 6 =