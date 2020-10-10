МИД прокомментировал оскорбления Трампа в адрес Ирана

"Иранский народ не боится запугивающей риторики несостоятельного и беззаконного режима США", написал Хатибзаде в своем Twitter.

"Наш народ не пожалеет никаких усилий по защите достоинства Ирана. Мы ответим на преступления США, включая садистские санкции и преступное убийство врага номер 1 ИГИЛ генерала (Касема) Сулеймани", добавил он.

Ранее Трамп нецензурно выругался в ходе прямого эфира радиопрограммы The Rush Limbaugh Show, обвинив Ирана в поддержке террористических группировок. "Если вы будете ***** [дурачить] нас, если вы сделаете нам что-то плохое, то мы сделаем с вами то, чего никогда раньше не делали", пригрозил он Тегерану.

