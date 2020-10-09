Иран призвал к противодействию с односторонними действиями США

«Наш мир все более склонен к беспорядку и хаосу, и это не наш выбор или отсутствие нашего видения», - сказал Мохсен Бахарванд на встрече Движения неприсоединения, состоявшейся в пятницу в кулуарах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Единственный способ подавить воинствующий односторонний подход США - это поддерживать и уважать международное право в духе многосторонности. Мы должны начать с разрешения наших споров мирным путем на основе международного права», - отметил он.

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