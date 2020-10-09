10 окт. 2020 г., 01:17
Journalist ID: 2388
News Code: 84070182
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Иран призвал к противодействию с односторонними действиями США

Иран призвал к противодействию с односторонними действиями США

Тегеран, 10 октября, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным делам Мохсен Бахарванд сказал, что единственный способ оказать давление на воинственную односторонность правительства США - это вдохнуть дух многосторонности и уважения к международному праву.

«Наш мир все более склонен к беспорядку и хаосу, и это не наш выбор или отсутствие нашего видения», - сказал Мохсен Бахарванд на встрече Движения неприсоединения, состоявшейся в пятницу в кулуарах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Единственный способ подавить воинствующий односторонний подход США - это поддерживать и уважать международное право в духе многосторонности. Мы должны начать с разрешения наших споров мирным путем на основе международного права», - отметил он.

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