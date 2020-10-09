Иран и Россия провели консультации по ядерной сделке

По сообщению МИД РФ, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился сегодня с послом Ирана в России Каземом Джалали, чтобы обсудить последние изменения в ядерной сделке.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подчеркнута важность дальнейшей координации усилий всех его участников для устойчивого выполнения договоренности в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН.

Рассмотрены также некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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