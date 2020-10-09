Иран и Россия провели консультации по установлению и нормализации рейсов

В ходе встречи в пятницу Джалали заявил, что возобновление рейсов между Россией и некоторыми международными направлениями вызвало ожидания и требования в общественном мнении Ирана о возобновлении рейсов между двумя странами и призвал к их нормализации Тегераном и Москвой.

Глава Федерального управления гражданской авиации России, назав отношения России с Ираном важными, сказал: «В настоящее время большая часть ущерба, нанесенного вспышкой коронавируса.

"Хотя решения о возобновлении рейсов и отмене ограничений на международные полеты будут приниматься штабом по борьбе с коронавирусом в России, запрос посла Ирана будет передан начальнику штаба", - пояснил он.