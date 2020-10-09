Новые санкции США объявлены с целью внутренней пропаганды-политики: Рухани

«Действия правительства США находятся в контексте пропагандистско-политических усилий с собственными внутренними целями», - сказал он.

Президент обвинил действия США в продолжающейся стратегической ошибке Трампа при выходе из ядерной сделки, заявив, что «правительство США в контексте ложного анализа полагало, что эти санкции сломят иранское сопротивление и создадут нам проблемы, но время показало, что этот анализ далек от истины и оказался неэффективным».

«Все страны видят, что эти действия Соединенных Штатов полностью противоречат международному праву и нормам, а в контексте коронавируса эти действия Вашингтона полностью бесчеловечны», - добавил он.

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