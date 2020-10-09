9 окт. 2020 г., 12:50
Journalist ID: 2388
News Code: 84069837
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МИД: США снова потерпят неудачу

МИД: США снова потерпят неудачу

Тегеран, 9 октября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ на санкции, введенные в отношении 18 иранских банков и финансовых учреждений Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в Твиттере написал, что они снова потерпят неудачу.

«Команда «В» (те, кто предпочитает интересы Нетаньяху интересам Соединенных Штатов), разочарованная унизительными и бесплодными неудачами «максимального давления», убедила Трампа усилить свою бесчеловечную политику, направленную против простых иранцев», - написал он.

«Одна и та же банда в течение последних четырех лет не обращали внимания на интересы и авторитет США», - добавил он.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в четверг ввело в список санкций 18 иранских банков и финансовых учреждений.

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