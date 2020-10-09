Посол Ирана: Новые санкции США против Ирана - преступление против человечества

«Правительство США включило 18 иранских банковских и финансовых учреждений в список санкций, чтобы доказать самым крайним лобби насилия и ненависти, что оно до последнего момента изо всех сил проводит политику усиления экономической войны с Ираном», - написал он в Twitter.

«Поступив таким образом, правительство США ясно дало понять, что неоднократные заявления о содействии доставке медицинских материалов в Иран для противодействия коронавирусу являются ложными», - добавил он.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в четверг ввело в список санкций 18 иранских банков и финансовых учреждений.

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