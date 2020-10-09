Иран назвал максимальное давление США примером государственного терроризма

Об этом заявил Маджид Тахт-Раванчи на заседании Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с терроризмом в четверг вечером.

«Чтобы искоренить терроризм раз и навсегда, нет другого выбора, кроме как использовать силу и многосторонний подход и обеспечить тесное сотрудничество и координацию между соответствующими заинтересованными сторонами на национальном, региональном и международном уровнях», - сказал он.

«Борьба с терроризмом также должна вестись в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и уважением международного права и международного гуманитарного права», - отметил он.

«Политика максимального давления США на Иран предназначена для преднамеренного и неизбирательного нападения на невинных мирных жителей с целью причинения страданий, а также создания социальных волнений в соответствии с его коррумпированной политикой смены режима», - добавил постпред.

По его словам, «применение односторонних мер повлияло на нашу экономику. Однако эти незаконные действия не повлияли и не повлияют на нашу непоколебимую решимость отстаивать наше видение мира, свободного от террора. В результате доказанным фактом является то, что Соединенные Штаты распространяют терроризм не только в нашем регионе, но почти во всем мире».

Следите за нами в Twitter @irnarussian