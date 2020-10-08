Умер всемирно известный иранский певец Мохаммад Реза Шаджариан

Последнюю неделю 80-летний Шаджариан находился в тяжелом состоянии из-за рака. Он умер в четверг, 8 октября.

Мохаммед Реза Шаджариан родился в 1940 году в Мешхеде (Иран). Он широко известен в Иране и во всём мире как выдающийся исполнитель персидской классической музыки (дастгах). Вокалист необычайного таланта и утончённости, воплощающий в себе как музыкальные, так и моральные качества традиционного мастера, или остада, Мохаммед Реза Шаджариан служит примером миссии Премии Ага Хана в области музыки, стремясь обеспечить историческую преемственность музыкального наследия и способствуя его возрождению.