Из иранской провинции Бушер экспортировано более 2 млн тонн полезных ископаемых

Об этом заявил в четверг в интервью ИРНА глава управления промышленности, рудников и торговли провинции Бушер Хоссейн Хоссейни.

По его словам, в провинции Бушер есть 255 рудников, 144 из которых работают. "Эти рудники активно работают в области добычи различных полезных ископаемых, таких как гипс, каркасный камень, известняк с приблизительной занятостью 1400 человек", указал Хоссейни.

"В настоящее время в провинции насчитывается 80 промышленных предприятий по переработке полезных ископаемых, на которых работает более 2500 человек, которые экспортируют промышленные продукты, такие как цемент, клинкер в различные страны", указал он.