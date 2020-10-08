8 окт. 2020 г., 14:53
Journalist ID: 2177
News Code: 84069275
0 Persons

Из иранской провинции Бушер экспортировано более 2 млн тонн полезных ископаемых

Из иранской провинции Бушер экспортировано более 2 млн тонн полезных ископаемых

Тегеран, 8 октября. ИРНА — В первом полугодии текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) объем экспорта полезных ископаемых из иранской провинции Бушер составил 2 млн и 90 тысю тонн на сумму $47 млн.

Об этом заявил в четверг в интервью ИРНА глава управления промышленности, рудников и торговли провинции Бушер Хоссейн Хоссейни.

По его словам, в провинции Бушер есть 255 рудников, 144 из которых работают. "Эти рудники активно работают в области добычи различных полезных ископаемых, таких как гипс, каркасный камень, известняк с приблизительной занятостью 1400 человек", указал Хоссейни.

"В настоящее время в провинции насчитывается 80 промышленных предприятий по переработке полезных ископаемых, на которых работает более 2500 человек, которые экспортируют промышленные продукты, такие как цемент, клинкер в различные страны", указал он.

Your Comment

You are replying to: .
9 + 1 =