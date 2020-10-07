Иранский дипломат: заявления США о правах человека - горькая ирония истории

На заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН в среду Мохаммад Зареиян назвал права человека общим наследием человечества, которое зародилось и развивалось благодаря ценному сотрудничеству всех цивилизаций и культур.

"Вопреки утверждениям США, гуманитарные товары и услуги подлежат жестким санкциям", - сказал он.

"Финансовые учреждения опасаются возмездия со стороны Соединенных Штатов, поэтому финансовые каналы, созданные для содействия гуманитарной торговле, не дали ощутимых результатов", - отметил он.

По словам дипломата, односторонние принудительные меры США препятствовали усилиям Ирана по импорту лекарств и другого медицинского оборудования, необходимого для борьбы с эпидемией, лишая иранцев их права на здоровье и жизнь.