Иранский дипломат: заявления США о правах человека - горькая ирония истории

На заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН в среду Мохаммад Зареиян назвал права человека общим наследием человечества, которое зародилось и развивалось благодаря ценному сотрудничеству всех цивилизаций и культур.
"Вопреки утверждениям США, гуманитарные товары и услуги подлежат жестким санкциям", - сказал он.
"Финансовые учреждения опасаются возмездия со стороны Соединенных Штатов, поэтому финансовые каналы, созданные для содействия гуманитарной торговле, не дали ощутимых результатов", - отметил он.
По словам дипломата, односторонние принудительные меры США препятствовали усилиям Ирана по импорту лекарств и другого медицинского оборудования, необходимого для борьбы с эпидемией, лишая иранцев их права на здоровье и жизнь.
Тегеран, 8 октября, ИРНА - Критикуя экономический терроризм США против иранского народа, представитель Ирана в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН Мохаммад Зареиян сказал, что заявления Соединенных Штатов и их слепых последователей о правах человека - это горькая ирония истории.
На заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН в среду Мохаммад Зареиян назвал права человека общим наследием человечества, которое зародилось и развивалось благодаря ценному сотрудничеству всех цивилизаций и культур.
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