Иран занял 8-е место среди 95 стран на Пекинской книжной ярмарке

27-я Пекинская международная виртуальная книжная ярмарка завершилась представлением более 300 000 книг.

Эта выставка была проведена виртуально впервые под влиянием вспышки коронавируса, и Исламская Республика Иран впервые активно участвовала в виртуальных книжных выставках. Страна заняла 8-е место по количеству наименований книг среди 95 стран, присутствовавших на выставке.

27-я Пекинская виртуальная книжная ярмарка представила более 2600 издателей, 100 литературных агентств из 95 стран и представила участникам со всего мира более 300 000 наименований книг.

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