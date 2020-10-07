7 окт. 2020 г., 22:00
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News Code: 84068902
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Иран занял 8-е место среди 95 стран на Пекинской книжной ярмарке

Иран занял 8-е место среди 95 стран на Пекинской книжной ярмарке

Тегеран, 7 октябрь, ИРНА - В своем первом опыте проведения виртуальных книжных ярмарок Иран занял 10-е место по количеству участвующих издателей и 8-е место по количеству наименований книг среди 95 стран, присутствовавших на первой Пекинской международной виртуальной книжной ярмарке.

27-я Пекинская международная виртуальная книжная ярмарка завершилась представлением более 300 000 книг.

Эта выставка была проведена виртуально впервые под влиянием вспышки коронавируса, и Исламская Республика Иран впервые активно участвовала в виртуальных книжных выставках. Страна заняла 8-е место по количеству наименований книг среди 95 стран, присутствовавших на выставке.

27-я Пекинская виртуальная книжная ярмарка представила более 2600 издателей, 100 литературных агентств из 95 стран и представила участникам со всего мира более 300 000 наименований книг.

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