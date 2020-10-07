7 окт. 2020 г., 21:49
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News Code: 84068895
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В Иране начали создавать пластинчатых теплообменников

В Иране начали создавать пластинчатых теплообменников

Тегеран, 7 октября, ИРНА - Строительство пластинчатых теплообменников иранскими специалистами позволило сэкономить $40 млн.

Это устройство, являющееся самым большим пластинчатым теплообменником в Иране с расходом в пять тысяч кубометров, было произведено компанией, основанной на знаниях, как первым и единственным производителем пластинчатых теплообменников в Иране.

Количество производителей этого устройства, у которых есть программное обеспечение для проектирования, в мире очень мало, и такая технология есть только у Швеции, Германии, США, Японии и Ирана.

Пластинчатый теплообменник — устройство, в котором осуществляется передача теплоты от горячего теплоносителя к холодной (нагреваемой) среде через стальные, медные, графитовые, титановые гофрированные пластины, которые стянуты в пакет. Горячие и холодные слои перемежаются друг с другом.

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