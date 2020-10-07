Международная федерация гимнастики высоко оценила деятельность Ирана

Тегеран, 6 октября. ИРНА — Формальная дипломатия не обходится без публичной дипломатии и средств массовой информации, Иран и Россия имеют общие позиции в борьбе с односторонним подходом, экстремизмом и оккупацией. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.