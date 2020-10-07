Международная федерация гимнастики высоко оценила деятельность Ирана

В письме, адресованном главе иранской федерации Захра Инчех-Даргахи, Всемирная федерация гимнастики высоко оценила деятельность Федерации гимнастики Исламской Республики Иран во время вспышки коронавируса.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
Тегеран, 7 октября, ИРНА Международная федерация гимнастики направила сообщение, в котором похвалила действия Федерации гимнастики Ирана против коронавируса.
В письме, адресованном главе иранской федерации Захра Инчех-Даргахи, Всемирная федерация гимнастики высоко оценила деятельность Федерации гимнастики Исламской Республики Иран во время вспышки коронавируса.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
Your Comment