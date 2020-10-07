7 окт. 2020 г., 19:26
Journalist ID: 2388
News Code: 84068805
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Международная федерация гимнастики высоко оценила деятельность Ирана

Международная федерация гимнастики высоко оценила деятельность Ирана

Тегеран, 7 октября, ИРНА Международная федерация гимнастики направила сообщение, в котором похвалила действия Федерации гимнастики Ирана против коронавируса.

В письме, адресованном главе иранской федерации Захра Инчех-Даргахи, Всемирная федерация гимнастики высоко оценила деятельность Федерации гимнастики Исламской Республики Иран во время вспышки коронавируса.

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