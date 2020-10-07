Иран официально выразил протест против Азербайджана и Армении по безопасностьи своих граждан

Саид Хатибзаде, отвечая на вопрос журналистов о решении страны в связи с выпуском пуль (с территории Азербайджанской Республики и Армении) по территории Исламской Республики Иран, сказал, что "в дополнение к рассмотрению вопроса и представлению официального письма протеста против нападений на наши приграничные районы со стороны двух стран, министерство иностранных дел также выпустило официальную ноту решительного протеста правительства Исламской Республики Иран в отношении пуль и ракет, выпущенных по стране, что нарушает территориальную целостность. Он также уведомил Азербайджанскую Республику и Армению о лишении безопасности и финансовом ущербе гражданам нашей страны", - отметил он.

"В свете дружественных отношений и принципов добрососедства мы требуем от обеих сторон, уважая суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, принять все необходимые меры безопасности для предотвращения повторения таких неприемлемых инцидентов", - добавил он.

По данным ИРНА, в последние дни в результате столкновений между Азербайджанской Республикой и Арменией в ряде сел и районов, прилегающих к границе между двумя странами в Иране, были выпущены ракеты на территорию Ирана.