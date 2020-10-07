Иран может вмешиваться в карабахский конфликт: эксперт

"До сих пор, пока были приняты 4 резолюции Советом безопасности ООН по немедленному выводу ВС Армении из Карабаха, но они уже не выполнены и конфликты в этом районе продолжаются", отметил иранский эксперт в интервью ИРНА.
По его словам, во всех указанных резолюциях СБ как высший орган, поддерживающий мира и безопасности в мире, призывал Армению немедленно покинуть оккупированные территории Азербайджанской Республики.
"Иран всегда поддерживает правила и принципы международного права, и он может показать свою региональную силу миру, сыграв роль в урегулировании карабахского конфликта", добавил он.
На прощлой неделе 27 сентября возобновлены военные конфликты между Арменией и Азербайджаном на общих границах. В 1994 году, после четырех лет военного конфликта между двумя странами, некоторые европейские и региональные правительства вмешались, чтобы положить конец территориальному спору между Баку и Ереваном, и наконец было установлено прекращение огня при посредничестве Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Однако международные усилия по мирному урегулированию конфликта до сих пор не увенчались успехом.
Тегеран, 7 октября, ИРНА – Иран на основе резолюций СБ ООН может сыграть значительную роль в снижении напряжения и установления мира в карабахском конфликте, заявил эксперт в области международного права Юсеф Молаи в среду.
"До сих пор, пока были приняты 4 резолюции Советом безопасности ООН по немедленному выводу ВС Армении из Карабаха, но они уже не выполнены и конфликты в этом районе продолжаются", отметил иранский эксперт в интервью ИРНА.
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