Главы МИД Ирана и РФ ситуацию в Карабахе

"Выражена серьезная озабоченность Москвы и Тегерана беспрецедентной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта. Подчеркнута опасность вовлечения в него боевиков-радикалов незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии. Констатирована безальтернативность дипломатического урегулирования, началом которого должно стать прекращение огня без предусловий", - отмечается в сообщении.

Лавров указал на интенсивные усилия России как в национальном качестве, так и в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ для скорейшего установления мира в регионе. Министры вновь акцентировали важную роль, которую в этом могут сыграть страны-соседи Азербайджана и Армении.

Стороны условились о поддержании дальнейших контактов, добавили в МИД РФ.