6 окт. 2020 г., 21:26
Journalist ID: 2177
News Code: 84067495
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Главы МИД Ирана и РФ ситуацию в Карабахе

Главы МИД Ирана и РФ ситуацию в Карабахе

Тегеран, 6 октября. ИРНА —Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и и его российский коллега Сергей Лавров в телефонной беседе выразили обеспокоенность беспрецедентной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в сообщении МИД РФ.

"Выражена серьезная озабоченность Москвы и Тегерана беспрецедентной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта. Подчеркнута опасность вовлечения в него боевиков-радикалов незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии. Констатирована безальтернативность дипломатического урегулирования, началом которого должно стать прекращение огня без предусловий", - отмечается в сообщении.

Лавров указал на интенсивные усилия России как в национальном качестве, так и в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ для скорейшего установления мира в регионе. Министры вновь акцентировали важную роль, которую в этом могут сыграть страны-соседи Азербайджана и Армении.

Стороны условились о поддержании дальнейших контактов, добавили в МИД РФ.

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