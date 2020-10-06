Без публичной дипломатии и СМИ невозможно делать важную работу

"Между Тегераном и Москвой установлены прочные политические отношения, но необходимо также укреплять экономические и культурные связи", сказал Джалали выступая на Третьем заседании Ирано-Российского комитета по сотрудничеству в области СМИ.

"Средства массовой информации играют важную роль для взаимопонимания между двумя странами", сказал он.

Третье заседание Комитета по сотрудничеству в сфере СМИ Ирана и России в формате видеоконференции состоялось во вторник с участием послов двух стран, заместителей глав внешнеполитических и культурных ведомств двух страны(министерства культуры и исламской ориентации и МИД с иранской стороны и МИД и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с российской стороны), а также представителей ряда ведущих СМИ Тегерана и Москвы.