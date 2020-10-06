6 окт. 2020 г., 20:48
Journalist ID: 2177
News Code: 84067477
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Без публичной дипломатии и СМИ невозможно делать важную работу

Без публичной дипломатии и СМИ невозможно делать важную работу

Тегеран, 6 октября. ИРНА — Формальная дипломатия не обходится без публичной дипломатии и средств массовой информации, Иран и Россия имеют общие позиции в борьбе с односторонним подходом, экстремизмом и оккупацией. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Между Тегераном и Москвой установлены прочные политические отношения, но необходимо также укреплять экономические и культурные связи", сказал Джалали выступая на Третьем заседании Ирано-Российского комитета по сотрудничеству в области СМИ.
"Средства массовой информации играют важную роль для взаимопонимания между двумя странами", сказал он.
Третье заседание Комитета по сотрудничеству в сфере СМИ Ирана и России в формате видеоконференции состоялось во вторник с участием послов двух стран, заместителей глав внешнеполитических и культурных ведомств двух страны(министерства культуры и исламской ориентации и МИД с иранской стороны и МИД и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с российской стороны), а также представителей ряда ведущих СМИ Тегерана и Москвы.

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