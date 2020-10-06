Иран станет самодостаточным в производстве плазмы

"Мы отправляем 400 тыс. литров плазмы в Германию каждый год и платить 170 евро за литр, чтобы эта страна отправляла плазменные продукты в Иран. Сегодня мы можем удовлетворить наши потребности без необходимости в других странах. В стране был создан завод по производству плазменных продуктов, и продукты компании должны удовлетворить 30% внутреннего спроса на этот продукт в следующие 2 года", сказал он.

"Технология, используемая при производстве этой плазмы, является одной из высоких и новых технологий, при ее производстве не используются традиционные методы очистки", уточнил он.