6 окт. 2020 г., 20:31
Journalist ID: 2177
News Code: 84067467
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Иран станет самодостаточным в производстве плазмы

Иран станет самодостаточным в производстве плазмы

Тегеран, 6 октября. ИРНА — Секретарь штаба развития биотехнологий Мостафа Ганеи сообщил о локализации технологии производства плазменных изделий инновационной компанией, заявив, что Продукция этой компании может обеспечивать 30% внутреннего спроса в ближайшие 2 года.

"Мы отправляем 400 тыс. литров плазмы в Германию каждый год и платить 170 евро за литр, чтобы эта страна отправляла плазменные продукты в Иран. Сегодня мы можем удовлетворить наши потребности без необходимости в других странах. В стране был создан завод по производству плазменных продуктов, и продукты компании должны удовлетворить 30% внутреннего спроса на этот продукт в следующие 2 года", сказал он.

"Технология, используемая при производстве этой плазмы, является одной из высоких и новых технологий, при ее производстве не используются традиционные методы очистки", уточнил он.

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