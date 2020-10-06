Иран отправит делегации в страны замораживающие активы Ирана

"Поведение стран, которые заморозили активы Ирана останутся в исторической памяти иранского народа", сказал Рабии на брифинге.

По его словам, Южная Корея под давлением США заблокировали активы иранского народа.

Южная Корея под различными предлогами отказываются вернуть Ирану замороженные кредиты на сумму $8 млрд в южнокорейских банках.

Комментируя конфликт в Нагорном Карабахе он отметил, что Иран всегда подчеркивал сохранение территориальной целостности Азербайджанской Республики и уважение Устава ООН и норм международного права.

"Мы крайне обеспокоены нанесением ущерба жизни и имуществу наших граждан в приграничных районах, и если эти события повторится, мы примем необходимые меры, учитывая все возможные варианты", добавил он.

"Мы призываем обе стороны немедленно положить конец насилию и кровопролитию и добиваться соблюдения международного права посредством переговоров и дипломатии", заключил он.