Президенты Ирана и Азербайджана обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

"Ирано-азербайджанские отношения опираются на древнюю историю, общую культуру, и религию. Между братскими народами и правительствами двух стран существуют близкие отношения. Власти Исламской Республики заняли очень четкую и недвусмысленную позицию по этому конфликту", сказал Рухани.

Рухани выразил озабоченность возможным вмешательством других стран в конфликт между Азербайджаном и Арменией и превращением этого конфликта в региональную войну. "Безопасность, стабильность и спокойствие в регионе, особенно на северных границах, очень важны для нас. И этот конфликт и сохраняющаяся небезопасность границ не должны открывать путь для влияния некоторых террористических группировок", указал он.

Президент Алиев, в свою очередь, сообщил, что понимает обеспокоенность президента Ирана безопасностью границ страны, и заявил, что Азербайджан рассматривает безопасность Ирана как свою собственную и не позволит этому конфликту стать причиной отсутствия безопасности в соседних странах.

Во время телефонного разговора, стороны также обсудили непосредственно сам конфликт в Нагорном Карабахе и важность установления мира, безопасности и стабильности в регионе.