Фильм иранского режиссера попал в конкурс AWFF в США



Международный фестиваль азиатских фильмов (AWFF) - это окно в мир азиатского кинематографа. Кинофестиваль показывает лучшие азиатские фильмы в Лос-Анджелесе для того, чтобы они получили широкое признание, а также для укрепления связей между Голливудом и киноиндустриями из Азии.

Кинофестиваль пройдет с 1 по 14 ноября в городе Лос-Анджелесе.