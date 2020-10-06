Фильм иранского режиссера попал в конкурс AWFF в США

Международный фестиваль азиатских фильмов (AWFF) - это окно в мир азиатского кинематографа. Кинофестиваль показывает лучшие азиатские фильмы в Лос-Анджелесе для того, чтобы они получили широкое признание, а также для укрепления связей между Голливудом и киноиндустриями из Азии.
Кинофестиваль пройдет с 1 по 14 ноября в городе Лос-Анджелесе.
Тегеран, 6 октября. ИРНА — Фильм «Шахин» (Ястреб) иранского режиссера Салара Тегерани попал в конкурс международного кинофестиваля Аsian World Film Festival (AWFF) в Лос-Анджелесе.
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