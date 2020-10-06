Рухани заявил о нежелательном партнерстве некоторых стран в бесчеловечных действиях США

Глава иранского правительства на 171-м заседании штаба по экономической координации заявил, что аспекты масштабной экономической войны, навязанной Ирану в дальнейшем станут очевидными.

Указав на усилия министерства иностранных дел, юридические институты правительства и Центрального банка Ирана для возврата заблокированных средств страны, Рухани призвал конкретных стран не присоединиться к бесчеловечным действиям США.

В июне текущего года президент Ирана Хасан Рухани поручил Центробанку страны предпринять все необходимые шаги для возвращения около 9 миллиардов долларов, блокированных на банковских счетах в Южной Корее.

Следите за нами в Twitter @irnarussian