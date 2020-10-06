6 окт. 2020 г., 14:43
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News Code: 84067063
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Рухани заявил о нежелательном партнерстве некоторых стран в бесчеловечных действиях США

Рухани заявил о нежелательном партнерстве некоторых стран в бесчеловечных действиях США

Тегеран, 6 октября, ИРНА – Иранский народ не ожидает от конкретных стран, которые подчиняют санкциям США, присоединиться к их бесчеловечным действиям. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Глава иранского правительства на 171-м заседании штаба по экономической координации заявил, что аспекты масштабной экономической войны, навязанной Ирану в дальнейшем станут очевидными.
Указав на усилия министерства иностранных дел, юридические институты правительства и Центрального банка Ирана для возврата заблокированных средств страны, Рухани призвал конкретных стран не присоединиться к бесчеловечным действиям США.
В июне текущего года президент Ирана Хасан Рухани поручил Центробанку страны предпринять все необходимые шаги для возвращения около 9 миллиардов долларов, блокированных на банковских счетах в Южной Корее.

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