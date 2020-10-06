Заседание российско-иранского комитета по сотрудничеству в медиасфере пройдет в онлайн-формате

3-е заседание российско-иранского комитета по сотрудничеству в медиасфере, которое должно было состояться 6 октября в Тегеране, из-за вспышки коронавируса пройдет в онлайн-формате.

С российской стороны Комитет возглавит замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, с иранской — замминистра культуры и исламской ориентации республики по вопросам СМИ Мохаммад Ходади. Видеосообщение официального представителя МИД ИРИ Саида Хатибзаде и его российской коллеги Марии Захаровой также будут представлены на заседании.

Посол Ирана в РФ Казем Джалали, заместитель организации "Голос Исламской Республики Иран" по международным вопросам Пейман Джебели, замминистра иностранных дел Ирана по дипломатии в сфере СМИ Мохаммад Хасан Хабиболла, генеральный директор информационного агентства Исламской Республики (ИРНА) Мохаммад Реза Новрузпур, глава Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров и первый заместитель главного редактора государственного телеканала Russia Today Алексей Николов – некоторые из присутствующих на заседании.

Первое заседание Российско-иранского комитета по сотрудничеству в медиасфере состоялось в 2018 году в Тегеране. Второе прошло 9 декабря 2019 года в Москве.

Следите за нами в Twitter @irnarussian