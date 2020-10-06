Иран раскритиковал необоснованные обвинения в химической атаке в адрес Сирии

"Иран как один из крупнейших жертв химоружия в современной истории, резко осуждает применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах", заявил в понедельник посол Ирана на заседании Совбеза ООН по вопросу применения химоружия в Сирии.

"Иран призвал к сбалансированному, полному и недискриминационному осуществлению запрета на использование химического оружия. Механизм Конвенции о запрещении химического оружия (КХО), Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и СБ ООН за последние годы служит предлогом против правительства Сирии на основе беспочвенных утверждений", добавил он.

Указав на доклад Совместной миссии по ликвидации химического оружия в Сирии о выполнении Дамаском всех своих обязательств по уничтожению своих химических запасов в 2014 году, Тахт-Раванчи отметил: "ОЗХО подтвердила ликвидацию всех химических запасов и 27 центров производства химоружия в Сирии".

"Сегодня игнорируются все такие факты, как значительное сотрудничество правительства Сирии с ОЗХО и ООН и представление более 80 месячных докладов и информации", подчеркнул он, назвав эту политику по Сирии неконструктивной.

По его словам, такие меры подрывают профессиональный авторитет СБ ООН и ОЗХО. Кроме того, указанные акты негативно воздействуют на полной и эффективной реализации основной цели запрещения распространения химического оружия. "Эта цель еще не была реализована в полной мере из-за вопиющего провала США как один из основных сторон соглашения", заявил Тахт-Раванчи.

"Чтобы избежать этой ситуации, необходимо прекратить нынешнюю тенденцию в СБ ООН и ОЗХО, которая инициирована исключительно политическими целями определенных стран", отметил он.Посол Ирана при ООН заявил о готовности Тегерана вернуть авторитет ОЗХО и полной реализации Конвенции о запрещении химического оружия.

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