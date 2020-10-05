5 окт. 2020 г., 23:52
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Иранская картина «Где-то в тишине» попала на кинофестиваль в Италии

Иранская картина «Где-то в тишине» попала на кинофестиваль в Италии

Тегеран, 5 октября, ИРНА - Короткометражный фильм «Где-то в тишине» появился на 11-м кинофестивале «Middle East Now» во Флоренции, Италия.

Фестиваль Middle East Now, который фокусируется на показе произведений из стран Ближнего Востока и Северной Африки и в этом году принял большое количество коротких и длинных иранских работ.

В этом году из-за распространения коронавируса этот кинофестиваль пройдет как онлайн, так и физически, но с ограниченным входом для города.

Короткометражный фильм «Где-то в тишине» посвящен социальной проблеме.

11-й фестиваль Ближнего Востока пройдет с 6 октября по 11 октября.

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