5 окт. 2020 г., 23:41
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News Code: 84066198
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Приз международного кинофестиваля короткометражных фильмов достался иранцу

Приз международного кинофестиваля короткометражных фильмов достался иранцу

Тегеран, 5 октября, ИРНА - Приз за лучшую женскую роль на 48-м Международном кинофестивале короткометражных фильмов Наций в Австрии был вручен молодой актрисе иранской картине «Мина».

Международный кинофестиваль короткометражных фильмов Наций присудил награду «Лучшая актриса года» Нике Шахбаззаде, молодой иранской актрисе за роль в фильме «Мина».

«Мина» - это короткометражный фильм режиссера Авазе Шахнаваза. Фильм принимал участие в престижных международных мероприятиях, таких как Мичиганский кинофестиваль, Буэнос-Айрес, Австрийский кинофестиваль, Indian Anchor и американский кинофестиваль Flickr, а недавно был номинирован на лучший сценарий на Стокгольмском независимом кинофестивале.

48-й фестиваль проходил с 24 по 29 сентября в Лензинге, Австрия.

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