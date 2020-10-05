Приз международного кинофестиваля короткометражных фильмов достался иранцу

Международный кинофестиваль короткометражных фильмов Наций присудил награду «Лучшая актриса года» Нике Шахбаззаде, молодой иранской актрисе за роль в фильме «Мина».

«Мина» - это короткометражный фильм режиссера Авазе Шахнаваза. Фильм принимал участие в престижных международных мероприятиях, таких как Мичиганский кинофестиваль, Буэнос-Айрес, Австрийский кинофестиваль, Indian Anchor и американский кинофестиваль Flickr, а недавно был номинирован на лучший сценарий на Стокгольмском независимом кинофестивале.

48-й фестиваль проходил с 24 по 29 сентября в Лензинге, Австрия.

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