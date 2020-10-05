В Иране сообщили об увеличении производства стали до более чем 30 млн тонн в 2020 году

Ходадад Гарибпур, заявив, что организация Имидро просит университетских профессоров представить результаты своих исследований в форме семинаров, отметил, что «делая это, мы можем воспользоваться предлагаемыми решениями для удовлетворения общих потребностей».

«В этом году наше производство достигнет более 30 млн. тонн, и благодаря усилиям активистов в этой области экспорт стали может ежегодно приносить более $4 млрд и создавать рабочие места для 200 000 человек в стране», - отметил он.

Этот симпозиум под лозунгом «Проблемы поставок сырья, оборудования, технических знаний и развития инфраструктуры в области надежности металлопродукции» с участием руководителей сталелитейных компаний, экспертов, специалистов и экспертов черной металлургии страны, а также профессоров и студентов прошел на Кише.

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