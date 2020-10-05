Рухани: Мы продолжим служить кочевникам и сельским жителям до конца срока

«Мы рады, что к концу моего срока будет открыто 15 тысяч километров сельских дорог», - отметил он.

«Для страны и режима Исламской Республики Иран является честью, что сельские жители страны будут пользоваться почти полностью электроэнергией к концу моего срока», сказал Рухани.

По словам Рухани, «для правительства очень важно в первые шесть месяцев года обеспечить электричеством 250 деревень, и сейчас эта сеть официально работает».

«Помимо производства сельскохозяйственной продукции, деревни играют важную роль в ремеслах, а в последние годы они также сыграли важную роль в сфере туризма. Деревни должны быть одновременно центрами туризма и хранителями иранской культуры, религиозной и исламской культуры», - указал он.

Как отметил Рухани, «сейчас электричество есть в 100% наших городов и в более 99% деревень. К концу срока почти 100% наших деревень будут иметь электричество, что очень важно».

«Что касается водоснабжения деревень, то 35 деревень находятся в стабильном водном состоянии каждую неделю, и эта прекрасная услуга не имеет себе равных в мире», заключил он.