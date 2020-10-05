Калибаф: Мы должны попытаться остановить конфликты между Арменией и Азербайджаном

Калибаф в телефонном разговоре со председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным в понедельник сказал, что предстоящий период - прекрасная возможность для Ирана и России развивать свои парламентские отношения и ускорить сотрудничество между двумя странами.

Он назвал эскалацию напряженности между Арменией и Азербайджаном тревожной и отметил: «Мы должны попытаться остановить конфликт и положить конец существующим конфликтам путем диалога».

Говоря об эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном, глава Госдумы России сказал: «Как и вы, мы считаем, что этот конфликт должен быть урегулирован мирным путем, путем диалога и переговоров».