5 окт. 2020 г., 17:09
Journalist ID: 2388
News Code: 84065869
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Калибаф: Мы должны попытаться остановить конфликты между Арменией и Азербайджаном

Калибаф: Мы должны попытаться остановить конфликты между Арменией и Азербайджаном

Тегеран, 5 октября, ИРНА - Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Калибаф назвал эскалацию напряженности между Арменией и Азербайджаном тревожной.

Калибаф в телефонном разговоре со председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным в понедельник сказал, что предстоящий период - прекрасная возможность для Ирана и России развивать свои парламентские отношения и ускорить сотрудничество между двумя странами.

Он назвал эскалацию напряженности между Арменией и Азербайджаном тревожной и отметил: «Мы должны попытаться остановить конфликт и положить конец существующим конфликтам путем диалога».

Говоря об эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном, глава Госдумы России сказал: «Как и вы, мы считаем, что этот конфликт должен быть урегулирован мирным путем, путем диалога и переговоров».

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