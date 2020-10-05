Строительная компания «Хатам аль-Анбия» побила рекорд Total в иранской нефтяной отрасли

«Проект сбора попутного нефтяного газа на западе от Каруна под названием NGL Karun - это нефтяной суперпроект, в ходе которого газы извлекаются из нефтяных скважин, что является важным и серьезным мероприятием для повышения эффективности почти с первых этапов добычи нефти в Масджед-Сулеймане. Они не были оптимизированы, и если бы их просто сожгли, они стали бы пригодным для использования газом в городской газовой сети и сырьем для нефтехимической промышленности», - отметил он.

«Эта мера не только предотвращает экологические проблемы и приносит стране около $500 млн. годового дохода, но и приносит еще одно большое достижение, побившее рекорд всемирно известной и крупнейшей нефтяной компании Total, которая в предыдущие годы пользовалась особыми привилегиями без особой пользы для страны», - пояснил он.

Он отметил, что в 2019 году Иран занял четвертое место в мире по сжиганию газа и было уничтожено 13 млрд кубометров факельного газа, что снизило доходы страны и загрязнение окружающей среды. «Для специалистов строительной компанией «Хатам аль-Анбия» КСИР было неприемлемо, что интенсивность сжигания газа в нашей стране должна быть в 10 раз выше, чем в некоторых соседних странах, потому что, например, объем природного газа, произведенного на НПЗ Фазы 1 Южного Парса в 2015 году, составил около 9 миллиардов кубометров. И такой значительный объем был потрачен впустую», - заключил он.

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