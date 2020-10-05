Доля Ирана в публикации лучших статьях мира составляет 3 процента

Рахими в понедельник на виртуальной пресс-конференции о научных рейтингах Ирана в мире отметил, что Иран занимает 15-16 места в рейтинге по публикации научных статей. Иран занимает 16-е место по индексации статей (Web of Science) и 15-е место в Scopus.

По его словам, к 2019 г. Иран опубликовал 62 000 статей и проиндексировал 65 000 статей в Scopus.

«Что касается качества, то одно из важнейших обвинений в адрес Ирана - уделять внимание количественному росту, а не учитывать качественный рост. Этот вопрос возник в то время, когда мы наблюдаем значительный качественный рост статей», - добавил он.

«Три года подряд Иран занимает первое место по количеству и качеству статей среди исламских стран. Доля Ирана в публикации лучших статьях в настоящее время составляет три процента, а в общем количестве статей в мире - 2 процента», - указал он.

Он объяснил, что население Ирана составляет один процент от общей численности населения мира. «Этот один процент является базовым, и все должно сравниваться с этим одним процентом; Поэтому мы опубликовали вдвое больше статей, чем население Ирана», - продолжил он.

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