Страны, находящиеся под санкциями, лучше справились с пандемией: американский антивоенный активист

"Страны, находящиеся под санкциями, ведут борьбу с пандемией лучше чем, США", отметил он в интервью ИРНА.

По его словам, если Трамп принял бы эффективные меры в борьбе с коронавирусом, теперь многие выжили, но он просто упрекнул Китай из-за пандемии.

"Китай передал миру свои данные о структуре ДНК коронавируса, подобного акта США никогда не делают. Соединенные Штаты ввели санкции против других стран вместо помощи", добавил он.

Указав на санкции США в адрес Ирана и стран, которые борются с коронавирусом, член нациоанльной антивойной коалиции США заявил: "Вирус не признает никаких границ, и мы должны преодолеть пандемию путем международного сотрудничества".

"Мне интересно, что такие страны, как Иран, Куба и Венесуэла, находящиеся под санкциями США, успешнее справились с коронавирусом", добавил он.

2 октября президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп заразились COVID-19. По словам главы государства, их тесты показали положительный результат.

По последним данным, за все время медики выявили в США более 7,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 209 тысяч летальных исходов. Излечились более 2,8 миллиона человек.

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