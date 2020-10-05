Иран подготовил план прекращения конфликта между Азербайджаном и Арменией

Тегеран, 3 октября, ИРНА – Несмотря на вспышки коронавируса объем экспорта продуктов сельского хозяйства из Ирана в первой половине 1399 года по иранскому календарю в стоимостном выражении составил 2 млрд 570 млн долларов. Об этом сообщил замглавы таможенного управления Ирана по техническим вопросам Мехрдад Джамал в субботу.