Иран подготовил план прекращения конфликта между Азербайджаном и Арменией

"План прекращения конфликта, подготовленный Ираном, предусматривает сохранение территориальной целостности Азербайджана, выход военных сил из страны и начало переговоров", отметил он.
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Тегеран, 5 октября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана в понедельник Саид Хатибзаде сообщил о плане прекращения конфликта между Азербайджаном и Арменией, говоря о готовности Тегерана для урегулирования карабахского конфликта так скоро, как возможно.
"План прекращения конфликта, подготовленный Ираном, предусматривает сохранение территориальной целостности Азербайджана, выход военных сил из страны и начало переговоров", отметил он.
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