5 окт. 2020 г., 12:16
Journalist ID: 2390
News Code: 84065378
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Иран подготовил план прекращения конфликта между Азербайджаном и Арменией

Иран подготовил план прекращения конфликта между Азербайджаном и Арменией

Тегеран, 5 октября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана в понедельник Саид Хатибзаде сообщил о плане прекращения конфликта между Азербайджаном и Арменией, говоря о готовности Тегерана для урегулирования карабахского конфликта так скоро, как возможно.

"План прекращения конфликта, подготовленный Ираном, предусматривает сохранение территориальной целостности Азербайджана, выход военных сил из страны и начало переговоров", отметил он.

Информация дополняется

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