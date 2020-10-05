Израиль стремится к напряженности между Турцией и Ираном в Нагорном Карабахе: эксперт

В интервью ИРНА по поводу причастности израильского режима к нагорно-карабахскому конфликту Хади Борхани сказал, что «Израиль не заботится ни об Азербайджане, ни об Армении в вопросе Нагорного Карабаха. В Израиле думают, как ловить рыбу в этой мутной воде. На мой взгляд, одна из целей Израиля использовать этот кризис - создать напряженность в турецко-иранских отношениях».

Что касается плана нормализации отношений между ОАЭ и Бахрейном с сионистским режимом, он отметил: «Соответственно, они провозгласили компромисс между ОАЭ и Бахрейном, чтобы побудить другие исламские страны сделать то же самое, чтобы исламский мир мог представить себе политическое эмбарго против Израиля закончено».

«Цель Израиля - оказать давление на "Хезболлу" и ее популярность в Ливане. Он хочет разрушить популярность этой партии. Но история обращения Израиля с Хезболлой полна ярких и унизительных поражений, и Хезболла действительно унизила этот режим, приняв правильную и разумную политику», - добавил он.

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