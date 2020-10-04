Рухани поздравил с назначением нового Эмира Кувейта

"Сердечно поздравляю вас с назначением на пост Эмира Кувейта. Я уверен, что, как и в прошлом, мы станем свидетелями всестороннего расширения дружественных и братских отношений между двумя странами и развития стабильности и безопасности в регионе благодаря продолжению пути и характера Вашего мудрого руководства", говорится в послании иранского президента.
Рухани также пожелал шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху больших успехов на посту Эмира Кувейта, а дружественному народу Кувейта – благополучия и процветания.
Тегеран, 4 октября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани направил поздравительную телеграмму Эмиру Государства Кувейт шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху по случаю его назначения на высокий пост, сообщает пресс-служба иранского президента.
"Сердечно поздравляю вас с назначением на пост Эмира Кувейта. Я уверен, что, как и в прошлом, мы станем свидетелями всестороннего расширения дружественных и братских отношений между двумя странами и развития стабильности и безопасности в регионе благодаря продолжению пути и характера Вашего мудрого руководства", говорится в послании иранского президента.
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