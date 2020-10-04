Рухани поздравил с назначением нового Эмира Кувейта

"Сердечно поздравляю вас с назначением на пост Эмира Кувейта. Я уверен, что, как и в прошлом, мы станем свидетелями всестороннего расширения дружественных и братских отношений между двумя странами и развития стабильности и безопасности в регионе благодаря продолжению пути и характера Вашего мудрого руководства", говорится в послании иранского президента.

Рухани также пожелал шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху больших успехов на посту Эмира Кувейта, а дружественному народу Кувейта – благополучия и процветания.