4 окт. 2020 г., 16:51
Journalist ID: 2177
News Code: 84064593
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150 экспертов вернулись в Иран из-за рубежа

150 экспертов вернулись в Иран из-за рубежа

Тегеран, 4 октября. ИРНА — За шесть месяцев текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) в Иран из-за границы венулись 150 экспертов, предпринимателей и исследователей.

Программа сотрудничества с иранскими специалистами и предпринимателями за рубежом (Connect.isti.ir) реализуется с целью использования научного и специализированного потенциала иранских исследователей и специалистов и установления отношений с отдельными научными, технологическими и промышленными центрами страны.

В рамках данного проекта, с начала текущего иранского календарного года более 150 иранских экспертов, предпринимателей и исследователей переселились в РФ из-за границы.

Международный центр взаимодействия науки и технологий при вице-президенте по науке и технологиям реализует эту программу в форме поддержки исследовательских и технологических проектов, таких как постдокторантура, возможность учебы, приглашенный профессор, запуск технологических предприятий, трудоустройство в технологических компаниях и проведение лекций и специализированных семинаров, которые помогут эффективно связать иранских экспертов за рубежом с избранными научно-техническими центрами в стране.

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