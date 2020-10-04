150 экспертов вернулись в Иран из-за рубежа

Программа сотрудничества с иранскими специалистами и предпринимателями за рубежом (Connect.isti.ir) реализуется с целью использования научного и специализированного потенциала иранских исследователей и специалистов и установления отношений с отдельными научными, технологическими и промышленными центрами страны.

В рамках данного проекта, с начала текущего иранского календарного года более 150 иранских экспертов, предпринимателей и исследователей переселились в РФ из-за границы.

Международный центр взаимодействия науки и технологий при вице-президенте по науке и технологиям реализует эту программу в форме поддержки исследовательских и технологических проектов, таких как постдокторантура, возможность учебы, приглашенный профессор, запуск технологических предприятий, трудоустройство в технологических компаниях и проведение лекций и специализированных семинаров, которые помогут эффективно связать иранских экспертов за рубежом с избранными научно-техническими центрами в стране.