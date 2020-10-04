Объём добычи газа на 12-й фазе месторождения Южный Парс составил 14 куб. м

Он отметил, что несмотря на вспышку коронавируса на 9-м НПЗ на 12-й фазе газового месторождения Южный Парс завершился капитальный ремонт собственным подрядчиком в этом году.

По его словам, объем производства серы на 9-м НПЗ за последние 6 месяцев составил 47 тыс. 200 тонн.

Мощность добычи газа на месторождении Южный Парс до конца 1399 года по иранскому календарю (20 марта 2021 года) достигнет 750 млн куб. м.

Газовое месторождение Южный Парс ежедневно экспортирует примерно 80 млн куб. м природного газа.

Южный Парс - крупнейшее в мире месторождение газа. Его запасы оцениваются в 13,8 трлн кубометров. Иран с конца прошлого века ведет поэтапное освоение этого месторождения, разделив всю его площадь на 25 участков. Общие запасы газа на иранской части месторождения составляют более 12 трлн куб. м.

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