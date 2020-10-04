Шираз готов принять Всемирную конвенцию мира и туризма

"Провинция Фарс обладает уникальными и замечательными возможностями, получила 11 произведений, зарегистрированных во всем мире, и 3000 произведений, зарегистрированных в национальном масштабе, причем некоторые из них занимают особое место в индустрии туризма, могут быть представлены публике и туристам по всему миру при правильном и эффективном планировании и использовании новейших инструментов и технологий", заявил представитель провинции Фарс Моджтаба Алави, выступая на международном вебинаре «Туризм во имя мира и дружбы».

"Иран был флагманом и символом мира по всему миру на протяжении всей истории и протягивал руки, чтобы сохранить и продолжить эту концепцию", сказал он, обращаясь к представителям других стран, заявив о готовности Исламской Республики Иран принять Всемирную конвенцию мира и туризма.

Международный семинар по туризму за мир и дружбу был проведен в воскресенье в присутствии некоторых официальных лиц и активистов туристической индустрии, в том числе советников по культуре из Ирана и Индии.