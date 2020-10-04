Зариф встретился с новым эмиром Кувейта

Зариф посетил Кувейт с визитом, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной бывшего эмира страны. Иранский министр иностранных дел также встретился со своим коллегой в Кувейте шейхом Ахмадом Насером аль-Мухаммедом аль-Сабахом.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана также поздравил нового эмира Кувейтом с его вступлением в должность.

Ранее сообщалось, что 91-летний эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Ас Сабах, или Сабах IV скончался в США, где он находился на лечении с конца июля после операции. Он пришел к власти в 1961 году. Шейх Сабах на протяжении четырех десятилетий возглавлял МИД Кувейта.

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