Укрепление сотрудничества в Евразии - способ преодолеть санкции

Официальные лица Ирана рассматривают подписание соглашения между Ираном и Евразийским союзом как проверку готовности мировой торговой инфраструктуры, ведущую к оценке торговой инфраструктуры и планированию решения ее проблем.

В середине сентября этого года министр энергетики Реза Ардаканиян заявил, что «положение Ирана на 200-миллионном рынке Евразийского экономического союза должно быть улучшено еще больше, чем нынешняя ситуация. Если эта цель не будет достигнута, мы будем играть небольшую роль на этом рынке в будущем и столкнемся с проблемами».

«Ожидается, что к ноябрю у нас будет возможность для того, чтобы присоединение Ирана к Евразийскому экономическому союзу стало постоянным, но если нам не удастся реализовать планы, присоединение к этому союзу будет временным», - добавил он.

Ардакани ранее заявлял, что «мы упустили много возможностей в прошлом из-за отсутствия организованного и целенаправленного присутствия на региональных рынках, и что этот опыт не следует повторять».

На повестке дня стоит внимание к политике Ирана по снижению зависимости от нефтяных доходов, подходу к увеличению ненефтяного экспорта и поиску новых региональных рынков.

Сегодня, в ситуации, когда Исламская Республика Иран находится под жесткими санкциями Запада, а Европа не смогла выполнить свои обязательства, полное сотрудничество с Евразией предоставит много возможностей для развития региональных обменов и увеличения ненефтяного экспорта страны.

В ноябре прошлого года было подписано торговое соглашение между Ираном и Евразийским союзом, в соответствии с которым между Ираном и пятью экономическими союзниками будет осуществляться обмен 860 предметами, что, по статистике, за последние месяцы показывает рост экспорта с этими странами на 63%. Оно также было реализовано, и вот уже второй год действия этого соглашения предпринимаются шаги для начала переговоров о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом.

Исламская Республика Иран, Вьетнам и Сингапур присоединились к Союзу на основе временных соглашений, и в настоящее время ведутся консультации с Сербией, Египтом, Аргентиной, Иорданией и Таиландом.

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