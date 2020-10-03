Четыре иранских фильма попали на Вашингтонский кинофестиваль

34-й Международный кинофестиваль в Вашингтоне (DC) является крупнейшим и старейшим кинофестивалем в округе Колумбия, который, демонстрируя в американской столице заставляющие задуматься фильмы со всего мира, приглашает мыслителей обсудить самые передовые идеи и школы искусства.

Короткометражный фильм «Уроки вождения» Марзие Риахи, документальный фильм о государственном перевороте «53» Таги Амирани, совместное производство Великобритании, США и Ирана, а также «Всего лишь 6,5» режиссера Саида Рустаи, совместное производство Ирана, Франции, Германии, Люксембурга и Ливана, «Ялда» Мусъуда Бахши соревнуются на фестивале.

Короткометражный фильм «Экран» режиссера Фариба Баята также впервые появится на международном уровне на Голливудском кинофестивале в Лос-Анджелесе.

Следите за нами в Twitter @irnarussian