МИД предупредил о любой агрессии на территории Ирана

В ответ на вопрос о недавней агрессии на территории Ирана на фоне карабахского конфликта, пресс-секретарь МИД Ирана заявил, что Тегеран серьезно следит за развитием событий на пограничных районах страны. "Любая агрессия на иранской территории считается невыносимой", добавил он.

Хатибзаде в очередной раз подчёркивал необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, соблюдения принципа ненападения против гражданского населения, прекращения конфликта и начала переговоров. Он также выразил готовность Ирана в урегулировании конфликта.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

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