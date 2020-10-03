В Иране сообщили об увеличении экспорта продуктов сельского хозяйства

Он отметил, что объем экспорта иранских продуктов сельского хозяйства вырос на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"3 млн 706 тыс. тонн продуктов сельского хозяйства были экспортированы из Ирана за первые 6 месяцев текущего года", заявил он, добавив, что объем указанных продуктов в физическом выражении также выросло на 24,4%.

В первую десятку продукций сельского хозяйства в первой половине этого года вошли фисташки, помидоры, арбузы, томатная паста, ядра фисташек, яблоки, картофель и персики.

Джамал заявил, что продукты сельского хозяйства в основном экспортированы в Ирак, ОАЭ, Афганистан и Китай. Он отметил, что несмотря на распространение коронавируса и экономические санкции, экспорт продукции сельского хозяйства из Ирана продолжится.

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