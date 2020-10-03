Зариф: сионистский режим поднимает ложную тревогу относительно ядерного нераспространения

Зариф в видеообращении на заседании Генеральной Ассамблее ООН в пятницу по случаю Международного дня ликвидации ядерного оружия, на котором присутствовало около 100 министров иностранных дел различных стран, заявил: "75 лет спустя после того, как США сбросили атомные бомбы на мирных жителей Хиросимы и Нагасаки – первое и единственное применение такого ужасного оружия – надеюсь, что эта встреча предоставляет уникальную возможность для освобождения человечества от кошмара ядерного оружия".

Указав на неоднократные требования по ядерному разоружению, Зариф отметил, что ядерные державы должны выполнить свои обязательства согласно конкретному графику.

"К сожалению, США не только занимается производством нового ядерного оружия и модернизацией своего ядерного арсенала, но и уменьшив уровень порога применения ядерного оружия угрожает другим странам и выйдя из ДРСНВ и СВПД нанесли сильный удар по ДНЯО", добавил иранский министр иностранных дел.

"Кроме того, США оказывает поддержку единственному обладателю ядерного арсенала в нашем регионе: сионистский режиму, который открыто угрожает другим ядерным уничтожением, при этом поднимает ложную тревогу о вопросах ядерного распространения", добавил Зариф, подчеркнув, что международное сообщество должно заставить Израиль присоединиться к ДНЯО и предоставить доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные оружия.

Зариф также призвал генеральную ассамблею ООН объявить о международной норме, согласно которой в ядерной войне нет победителя.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана заявил, что в прошлом году на ядерное оружие было потрачено 72,9 млрд долларов – половина из этого только относится к США. "Только представьте, если бы миллиарды, потраченные на оружие массового поражения, были направлены на финансирование борьбы с COVID-19. Тогда у нас было бы нынешних проблем?", добавил он.

"Хватит значит хватит", заключил он.

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